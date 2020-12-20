İşte Çin'e giden tren üzerinden algı operasyonu yapan gazeteler! Özür dileyin!

Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi, Sol Haber, Oda TV, T24, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Trabzon Habersen İl Temsilciliği, KESK Haber-Sen 2 Nolu Şubesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etti.

ÇİN İHRACAT TRENİMİZ ÇİN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞTI

4 Aralık'ta yola çıkan Çin İhracat Trenimiz 19 Aralık'ta Çin Xi'an şehrine ulaştı. Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Çin İhracat Trenimiz hakkında yalan yazan gazete ve sendikaların yalanlarından dolayı özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.