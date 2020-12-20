İşte Çin'e giden tren üzerinden algı operasyonu yapan gazeteler! Özür dileyin!
İstanbul'dan yola çıkan Çin İhracat Trenimizin Çin'in Xi'an şehrine ulaşması, trenin ulaşımı hakkında yalan haber yapan gazete, televizyon ve sendikaları ortaya çıkardı.
Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi, Sol Haber, Oda TV, T24, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Trabzon Habersen İl Temsilciliği, KESK Haber-Sen 2 Nolu Şubesi; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu ve Çin'e gitmediğini iddia etti.
ÇİN İHRACAT TRENİMİZ ÇİN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞTI
4 Aralık'ta yola çıkan Çin İhracat Trenimiz 19 Aralık'ta Çin Xi'an şehrine ulaştı. Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Çin İhracat Trenimiz hakkında yalan yazan gazete ve sendikaların yalanlarından dolayı özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi'nin; "Çin'e diye yollanan tren Halkalı Garı'nda çıktı" başlıklı haberinde, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Çin'e tren gönderiyoruz' diyerek törenine katıldığı, İstanbul'dan yola çıkan 'İlk ihracat treninin' Çin'e aslında gitmediği, Halkalı Garı'na geri çekildiği öğrenildi" iddia edildi.
Söz konusu haberde; "'Çin'e giderken kaybolan ilk ihracat treni…'" ifadeleri kullanıldı.
SÖZCÜ: "ÇİN'E UĞURLANDIĞI SÖYLENEN İLK İHRACAT TRENİ MALTEPE'DEN GERİ DÖNMÜŞ"
Sözcü Gazetesi'nin "Çin'e uğurlandığı söylenen ilk ihracat treni Maltepe'den geri dönmüş" başlıklı haberinde, "Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), dün düzenlenen törenle Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı" iddia edildi.
Söz konusu haberi gazetenin muhabiri Hakan Kaya'nın yaptığı öğrenildi.
BirGün Gazetesi'nin; "Uğurlama töreni yapılmıştı: Çin'e giden 'ilk ihracat treni' Maltepe'den Halkalı Garı'na geri döndü" başlıklı haberinde, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni', Maltepe istasyonundan Halkalı Garı'na geri getirildi" iddia edildi.