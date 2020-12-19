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İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! (En ucuz sıfır otomobil fiyatları)

Yılın son ayında sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bazı markalar sıfır faiz imkanları sunarken, bazıları da kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerini bekliyor. Peki hangi otomobil markalarında kampanya var? En ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte yıl sonundaki kampanyalar ve araç fiyatları...

19.12.2020 08:06 - Son Güncelleme: 19.12.2020 08:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





