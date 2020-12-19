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İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! (En ucuz sıfır otomobil fiyatları)

Yılın son ayında sıfır araç fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bazı markalar sıfır faiz imkanları sunarken, bazıları da kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerini bekliyor. Peki hangi otomobil markalarında kampanya var? En ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte yıl sonundaki kampanyalar ve araç fiyatları...

19.12.2020 08:06 - Son Güncelleme: 19.12.2020 08:06
İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Yıl sonu yaklaşırken sıfır araç kampanyaları da art arda gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen otomobil fiyatları oldukça merak ediliyor.

İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Bazı markalar sıfır faiz imkanları sunarken, bazıları da kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.

İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! En ucuz sıfır otomobil fiyatları

İşte Milliyet'in haberine göre yılın son ayında 200 bin lira sınırına kadar sıfır otomobiller:

İşte sıfır faiz imkanıyla 200 bin liranın altında kalan sıfır otomobiller! En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira.

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