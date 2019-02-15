İşte 7 soruda tanzim satış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.

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