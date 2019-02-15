İşte 7 soruda tanzim satış!
Tanzim noktalarında satışların başlamasının ardından domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları, yüzde 50'nin üzerinde geriledi. Tanzim satışlardan üretici de memnun tüketici de... Peki tanzim satışlar ne kadar sürecek? Tanzim satış noktalarında başka ürünlerde satılacak mı? Tanzim satış noktalarında satılan ürünlerle markette satılan ürünün kalitesi aynı mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
15.02.2019 13:16
- Son Güncelleme: 15.02.2019 13:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.
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