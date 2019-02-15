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İşte 7 soruda tanzim satış!

Tanzim noktalarında satışların başlamasının ardından domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları, yüzde 50'nin üzerinde geriledi. Tanzim satışlardan üretici de memnun tüketici de... Peki tanzim satışlar ne kadar sürecek? Tanzim satış noktalarında başka ürünlerde satılacak mı? Tanzim satış noktalarında satılan ürünlerle markette satılan ürünün kalitesi aynı mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

15.02.2019 13:16 - Son Güncelleme: 15.02.2019 13:17
İşte 7 soruda tanzim satış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.

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İşte 7 soruda tanzim satış!

İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada satışı başlatılan ürünler için Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya olmak üzere 5 bölgeden alım yapıldı.

İşte 7 soruda tanzim satış!

ÜRETİCİ DE MEMNUN TÜKETİCİ DE
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, aracıları devre dışı bırakarak, belediyelerin tanzim mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden doğrudan temin etmesi temeline dayanan uygulamaya çiftçiler de destek verdi.

İşte 7 soruda tanzim satış!

Ürününü hale götürmesi durumunda komisyon kesintisiyle karşılaşan çiftçiler, Tarım Kredi'ye verdiği üründe böyle bir durumla karşılaşmıyor. Ürünün parası da 15-20 gün içerisinde çiftçiye ödeniyor.

İşte 7 soruda tanzim satış!

Tanzim satış uygulaması üretici tarafında olduğu kadar tüketici tarafında da olumlu karşılandı.

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