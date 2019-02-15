3600 ek göstergeyle maaşlar artacak | Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge yasası için bekleyiş sürüyor. Memurlar, yasanın çıkmasını beklerken bir yandan da derece ve yıllarına göre hesap yapıyor. Ek göstergenin yasalaşması halinde hangi meslek grubu ne kadar maaş ve emekli maaşı alacağıyla ilgili ayrıntılar...