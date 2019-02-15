3600 ek göstergeyle maaşlar artacak | Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!
Memurların 3600 ek gösterge bekleyişi sürüyor. Ek göstergenin yükseltilmesi, sayıları 1.6 milyon olan öğretmen, hemşire ve polis maaşlarını olumlu etkileyecek. Peki, maaşlardaki artış ne kadar olacak? Ek gösterge nedir? İşte tüm memurların beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar...
Memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge yasası için bekleyiş sürüyor. Memurlar, yasanın çıkmasını beklerken bir yandan da derece ve yıllarına göre hesap yapıyor. Ek göstergenin yasalaşması halinde hangi meslek grubu ne kadar maaş ve emekli maaşı alacağıyla ilgili ayrıntılar...
Ek gösterge artışı bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meclis tatile girmeden, torba diye tabir ettiğimiz yasa teklifini gündeme getirebiliriz ya da sonraya kalabilir. AK Parti'nin şimdiye kadar söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok. Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız.
YILLARA GÖRE DEĞİŞECEK
Ek göstergenin yükseltilmesi sayıları 1,6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini etkileyecek.
Ek gösterge rakamları unvan, sınıfı ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ek göstergelerin 2200'den 3 bin ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak.