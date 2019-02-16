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Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

Prim borcu nedeniyle muradına eremeyen Bağ- Kur'lulara yeni bir imkan gündemde. Talep hayata geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. Peki, krediyle emekli olmanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

16.02.2019 07:59 - Son Güncelleme: 16.02.2019 07:59
Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

Emeklilik için yıl ve yaş şartlarını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle muradına eremeyen Bağ- Kur'lulara yeni bir imkan gündemde.

Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in gündeme getirdiği talep hayata geçirilirse, Bağ- Kur'lular primlerini düşük faizli krediyle ödeyip emekli olabilecek. Kredinin geri ödemesi de emekli maaşıyla taksitler halinde yapılabilecek.

Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

YENİ HAK GELSİN
TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.

Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

'SİCİLE BAKILMASIN'
Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.

Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek

Bendevi Palandöken, "Yeni yapılacak işbirliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.

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