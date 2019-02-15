Tanzim noktalarında satışların başlamasının ardından domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları, yüzde 50'nin üzerinde geriledi. Tanzim satışlardan üretici de memnun tüketici de... Peki tanzim satışlar ne kadar sürecek? Tanzim satış noktalarında başka ürünlerde satılacak mı? Tanzim satış noktalarında satılan ürünlerle markette satılan ürünün kalitesi aynı mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
İşte 7 soruda tanzim satış!15.02.2019 13:16
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