İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.