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Haberler Ekonomi İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

Yeni asgari ücret için ikinci buluşma 14 Aralık saat 14'te yapılacak. Ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılacağı toplantıda karar çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Peki neler gündemde? Beklentiler hangi rakama işaret ediyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
13.12.2022 15:39 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:40
İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

Çalışan çalışmayan herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç ilerliyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık Çarşamba saat 14.00'te yapacak.

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İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

BUGÜN NELER GÖRÜŞÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.

İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

Yeni ücreti; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon belirleyecek. Ancak bu toplantıda mı sonraki toplantıda mı kararın çıkacağı merakla bekleniyor.

İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı!

YENİ MODEL MERAK KONUSU
Bu yıl asgari ücrette pek çok yenilik yaşandı. Tarihi zam ile yüzde 50.51 artışla ve vergi desteğiyle net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Ardından Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

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