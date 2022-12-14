Vav TV İzle
Haberler Ekonomi PTT'den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

PTT'den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme veriliyor. Ödemeler vatandaşların müracaat yapmasının sonrasında süratli biçimde uygulanmaktadır. Eğer kredi notunuz yüksekse aynı gün içerisinde kredinizin açıkladığınız hesaplarınıza yatacağına emin olabilirsiniz.

takvim.com.tr
14.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:41
PTT’den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

İhtiyaç sahipleri bağlamında PTT, aktif Bank ile birlikte kredi vermeye devam ediyor. Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler başvuru yapıp paralarını alabilecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

Daha büyük meblağlara gereksinimi olan kimseler içersinde PTT 'de 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı da bulunuyor.

PTT’den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

Ama bu kredi paketlerinden faydalanmak bağlamında gelir belgesi ibraz etmeniz kuraldır. Peki, yapılacak olan ödemeleri nasıl alabiliriz? İşte merak edilen detaylar!

PTT’den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

Şubelere Giderek İşlem Yapabilirsiniz

Mobil bankacılık prosedürleri yapmak her insan tarafından tercih edilmiyor. Bu anlamda AktiBank şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

PTT’den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!

Müşteri temsilcilerine kredi müracaatı gerçekleştirmek istediğinizi söylemeniz yeterlidir.

SON DAKİKA