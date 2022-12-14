PTT'den anında alabilirsiniz! Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme yapılıyor!
Emekliler ve ev hanımlarına 6000 TL ödeme veriliyor. Ödemeler vatandaşların müracaat yapmasının sonrasında süratli biçimde uygulanmaktadır. Eğer kredi notunuz yüksekse aynı gün içerisinde kredinizin açıkladığınız hesaplarınıza yatacağına emin olabilirsiniz.
14.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:41
İhtiyaç sahipleri bağlamında PTT, aktif Bank ile birlikte kredi vermeye devam ediyor. Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler başvuru yapıp paralarını alabilecekler.
Daha büyük meblağlara gereksinimi olan kimseler içersinde PTT 'de 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı da bulunuyor.