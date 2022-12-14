Ocak 2023 Promosyon Ücret listesi DEĞİŞTİ: Emekliye 13 bin TL ödeme! Son 18 gün! Taban 7.000 sınırına çıkabilir! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş...

EMEKLİ PROMOSYONU TABAN TUTARI NE KADAR?

SGK tarafından, Kasım ayında emekli promosyon kampanyası taban tutarı; emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari olarak güncellendi.