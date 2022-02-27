İşte 100.000 TL sıfır ve ikinci el taşıt kredisinin 48 ay vadeli ödeme planı! Yeni formülle başladı! Koç Finans, Halkbank...

Taşıt kredilerinin vade ve limitlerinin BDDK tarafından düzenlenmesinin ardından birçok kişi araç sahibi olmak için harekete geçti. Piyasaların daha ilk haftadan hareketlenmeye başladığını belirten sektör temsilcileri avantajlı kredi paketleri ile vatandaşların çok daha kolay bir şekilde taşıt kredisi kullanmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Uygun faiz oranları ve kampanyalar ile dikkat çeken yeni taşıt kredisi kampanyaları ile araç almak kolaylaşıyor. İşte otomobil sahibi olmanızı sağlayacak o krediler