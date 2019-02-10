İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. Peki tanzim satış noktaları hangi ilçelerde yapılacak? İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İBB'NİN "ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SEBZE" SATIŞLARI YARIN BAŞLIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışlarına yarın başlıyor. İstanbul genelinde kurulan tanzim satış noktaları hakkında İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Baraçlı, "İstanbul'un 50 farklı noktasında tanzim satış noktası oluşturduk. Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak. Satışlar yarından itibaren başlıyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı'ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.
BARAÇLI: "TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ"
Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, "Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredi Birliği'nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak" dedi.
BARAÇLI: "BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK"
Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, "Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur'un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle "Enflasyonla Topyekün Mücadele" etmiş olacağız" diye konuştu.