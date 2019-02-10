İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...

BARAÇLI: "BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK"

Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, "Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur'un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle "Enflasyonla Topyekün Mücadele" etmiş olacağız" diye konuştu.