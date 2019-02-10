GaleriEkonomi

Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

Belediyeler tanzim satışlarına başlıyor. Ankara'da pazartesi sabahı saat 9 itibariyle 15 noktada satışların başlayacağı belirtildi. Peki tanzim noktalarında hangi sebze ve meyveler olacak? Fiyatları nasıl olacak? Ankara'daki tanzim satış noktaları nereler? İşte detaylar...

10.02.2019 22:50 - Son Güncelleme: 10.02.2019 22:51
Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

Belediyeler tanzim satışlarına başlıyor. Ankara'da pazartesi sabahı saat 9 itibariyle 15 noktada satışların başlayacağı belirtildi.

Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

Peki tanzim noktalarında hangi sebze ve meyveler olacak? Fiyatları nasıl olacak? Ankara'daki tanzim satış noktaları nereler? İşte detaylar...

Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN...

Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu

İŞTE SATIŞ NOKTALARI
İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı,

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...
İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...