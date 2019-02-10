Ankara'da tanzim satışı ne zaman başlıyor! Ankara'da tanzim satışları nerede yapılacak? Fiyatlar ne kadar olacak? Tanzim satışıyla ilgili detaylar belli oldu
Belediyeler tanzim satışlarına başlıyor. Ankara'da pazartesi sabahı saat 9 itibariyle 15 noktada satışların başlayacağı belirtildi. Peki tanzim noktalarında hangi sebze ve meyveler olacak? Fiyatları nasıl olacak? Ankara'daki tanzim satış noktaları nereler? İşte detaylar...
10.02.2019 22:50
- Son Güncelleme: 10.02.2019 22:51
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
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