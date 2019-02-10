Fatura öderken dikkat! | Paranız yanmasın elektriğiniz sönmesin
Korsan ödeme merkezleri vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Dağıtım şirketleri, 30 milyon liralık vurgun yapan bu merkezlere karşı vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı.
Bu korsan firmalardan bazılarının müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçmaları nedeniyle her yıl binlerce vatandaş mağdur olurken, bu merkezlerin her yıl ortalama 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Vatandaştan aldıkları 2-3 liralık komisyon bedelleriyle de ayrıca bir mağduriyet yaratan bu ödeme merkezlerine karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarı, elektrik perakende şirketlerinden geldi.
BDDK LİSANSI ALINMASI ŞART
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Türkiye genelinde sayıları 43.8 milyonu aşan elektrik abonesinin, faturayı düzenleyen elektrik şirketi ile anlaşma sağlamayan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen "Ödeme Kuruluşu" lisansı olmadan fatura tahsilatı yapan korsan ödeme noktalarına para kaptırma tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekti.
Bakal, "Vatandaşların, öncelikle ödeme yaptıkları yerin BDDK Ödeme Kuruluşu Lisansı ve ilgili şirket tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ödeme kuruluşu lisansına sahip olmanın yanında ödemenin yapıldığı faturayı düzenleyen şirket tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyor" dedi.
AYDA 5 MİLYON FATURA
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise elektrik, su ve doğalgaz sektörlerinin fatura adetlerinin aylık olarak 80 milyonu bulduğunu, telefon, internet ve dijital TV abonelikleri de dahil edildiğinde fatura miktarının 125 milyon adete çıktığını belirterek, "Bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41'ini oluşturuyor.