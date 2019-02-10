Fatura öderken dikkat! | Paranız yanmasın elektriğiniz sönmesin

Bu korsan firmalardan bazılarının müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçmaları nedeniyle her yıl binlerce vatandaş mağdur olurken, bu merkezlerin her yıl ortalama 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Vatandaştan aldıkları 2-3 liralık komisyon bedelleriyle de ayrıca bir mağduriyet yaratan bu ödeme merkezlerine karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarı, elektrik perakende şirketlerinden geldi.