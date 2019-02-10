Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. Peki tanzim satış noktaları hangi ilçelerde yapılacak? İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...10.02.2019 23:38
- İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar...
- Son dakika... Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! İzlenme rekorları kırdı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı #BizimkisiBirAşkHikayesi
- Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı
- Başkan Erdoğan uyardı: Halde terör estirenin işini bitiririz!
- Mobil tanzim satışı başladı
- Başkan Erdoğan açıkladı! AKM daha erken tamamlanacak
- Başkan Erdoğan AKM'nin Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe sıraladı
- Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Fiyatlarda ciddi düşüşler görülmeye başlandı
- Trump'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verilen süre doldu
- Başkan Erdoğan: Artık sabrımız taştı adımlarımızı atacağız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.