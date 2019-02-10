İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? Tanzim satışlarıyla ilgili detaylar... 10.02.2019 23:38

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. Peki tanzim satış noktaları hangi ilçelerde yapılacak? İstanbul'da tanzim satışları nerelerde olacak? Tanzim satışları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...