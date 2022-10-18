İstanbul'da 320 bin TL'lik 2012 model Ford 16.000,00 TL'ye bedava gibi! ÖTV müjdesi öncesi Ekim ucuz OTOMOBİL FİYATLARI! 0 ve 2. el araçlarda İNDİRİM!

ÖTV indirim müjdesi beklenirken bir yandan da 0 ve 2. el araçlarda son fiyat listesi merak ediliyor. Son dönemlerde sosyal medyada ilk araba alacaklara 5 yıl satmama şartının geleceği böylelikle de ÖTV'siz araba satılmaya başlanacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken SGK'dan İstanbul'da 320 bin TL'lik 2012 model Ford 16.000,00 TL'ye satılacağı duyuruldu. İşte Ekim ayında otomobil markalarının fiyat listesi ve SGK icralık araçlar...