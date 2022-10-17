Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklaması: Bakan Bilgin çok net konuştu: En kapsamlı... | Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika asgari ücret zam haberleri | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 2023 Ocak ayı asgari ücretin belirlenmesi için işçilere müjde vererek "En kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında asgari ücret üzerindeki enflasyon tahribatını kaldıracaklarını söyleyen Bakan Bilgin, böylece ikinci müjdeyi de vermiş oldu. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin açıklamasında, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.
ENFLASYON TAHRİBATINI KALDIRACAĞIZ DEMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücret yapacakları zam ile emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracaklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, "Aralıkta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız." dedi.
EYT'DE KAPSAM NE OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.
'ASGARİ ÜCRET 9900 TL OLACAK' İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret artış oranıyla ilgili, "Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz" dedi.
Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklaması | Video
Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. 'Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak', kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp '20 bin olacak' diyeyim. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz" diye konuştu.