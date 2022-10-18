KPSS sınav şartsız, en az ilkokul mezunu olanlar personel yapılacak! 10.100 TL maaş! Şoför, memur, kadroları! Bankalara 3150 kişi alınacak!

Bankada çalışma hayali olanları ilgilendiren personel alımı! 2022 yılında kamu ve özel bankalar binlerce kişiyi bünyesinde memur, personel olarak çalıştıracak. Boş kadrolar açıklandı. Başvurular hakkında tüm detaylar verildi. Farklı kadrolarda iş ilanı yayınlayan 3 banka bazı kadrolar için KPSS şartı aranmayacağını da belirtti. Bu habere en çok KPSS, sınav şartsız iş ilanı arayanlar sevindi. Peki başvuru şartları neler? Boş kadro hangileri? İşte yanıtları...