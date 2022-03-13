İstanbul dahil 25 ilde müşteri temsilcisi alınıyor! İŞKUR aracı oluyor, en az lise mezunu KPSS şartsız, deneyimsiz! 4 bin 253 TL maaş, yemek+ yol...

Her yıl binlerce kişinin istihdamını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel müşteri temsilcisi ilanlarını yayımladı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri'nin de bulunduğu toplam 25 ilde başvurular alınmaya başlandı. Şartları sağlayanlar hemen işe alınıyor. Başvurularda adaylarda KPSS şartı aranmıyor ancak en az lise mezunu olmaları talep ediliyor. İşe girenlere en az 4 bin 253 TL maaş, SGK, yol, yemek ve prim veriliyor. İşte ilanlar...