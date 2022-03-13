İstanbul dahil 25 ilde müşteri temsilcisi alınıyor! İŞKUR aracı oluyor, en az lise mezunu KPSS şartsız, deneyimsiz! 4 bin 253 TL maaş, yemek+ yol...
İş arayanlara güzel haber az önce geldi. Oturduğunuz yerden aylık maaş alabilirsiniz. İŞKUR aracılığı ile en az lise mezunu olmak şartıyla 2 bine yakın Müşteri Temsilcisi alınacak. İŞKUR 2022 yılında güncel iş ilanlarını yayımladı. KPSS puan şartı olmadan Türkiye'nin bir çok şehrinde Müşteri Temsilcisi alımı gerçekleştirilecek. Deneyimsiz- deneyimli 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabilecek. Koşullar kurumdan kuruma değişmekle birlikte en az 4 bin 253 TL maaş, yemek+ yol veriliyor. İşte detaylar...
13.03.2022 23:13 - Son Güncelleme: 13.03.2022 23:13
Her yıl binlerce kişinin istihdamını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel müşteri temsilcisi ilanlarını yayımladı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri'nin de bulunduğu toplam 25 ilde başvurular alınmaya başlandı. Şartları sağlayanlar hemen işe alınıyor. Başvurularda adaylarda KPSS şartı aranmıyor ancak en az lise mezunu olmaları talep ediliyor. İşe girenlere en az 4 bin 253 TL maaş, SGK, yol, yemek ve prim veriliyor. İşte ilanlar...
İŞKUR 2022 güncel iş ilanları: Bu yıl engelli bireyler de dahil olmak üzere 2 bine yakın alım yapılacak.
👉BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az Lise ve dengi okullardan mezunu olmak,
Telefonda iyi etkileşim kurabilen
Diksiyonuna ve ifade biçimine güvenen,