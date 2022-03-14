Tek seferlik sosyal yardım parası müjdesi! Başvurular e-Devlet kanalı üzerinden alınıyor! Ödemeler kayıtlı hesabı olmayanlara PTT'den yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvrularını yapabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra şartları sağlayanlara 1100 TL ödeme yapılıyor. Unutulan sosyal yardım ödemeleri için başvuru ekranı halen açık. Bilindiği üzere 2022 yılında sosyal yardımlara zam geldi. Vatandaşlar geçen yıla göre bu yıl başvurusu kabul edildiğinde ödemeyi zamlı olarak alabiliyor. Tek seferlik nakit desteğinin de bulunduğu bu ödemeler PTT aracılığı ile yatırılıyor. İşte detaylar...