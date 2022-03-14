Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?
3600 ek gösterge için sendikalarla buluşma Çarşamba günü yapılacak. Memurların maaş, ikramiye ve emekli aylıklarında artış yolu açılacak. İşte haberin tüm detayları...
14.03.2022 07:01 - Son Güncelleme: 14.03.2022 07:01
Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi ve idarecilerin aralarında olduğu kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı, 16 Mart'ta yapılacak.
Memur sendikalarıyla Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak toplantıda taraflar meslek gruplarına ilişkin çalışmalarını paylaşırken, bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.
Kamuda 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylıkları yaklaşık 255 lira artacak.
Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.