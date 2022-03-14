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Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

3600 ek gösterge için sendikalarla buluşma Çarşamba günü yapılacak. Memurların maaş, ikramiye ve emekli aylıklarında artış yolu açılacak. İşte haberin tüm detayları...

Hazal Ateş
14.03.2022 07:01 - Son Güncelleme: 14.03.2022 07:01
Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi ve idarecilerin aralarında olduğu kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı, 16 Mart'ta yapılacak.

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Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

Memur sendikalarıyla Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak toplantıda taraflar meslek gruplarına ilişkin çalışmalarını paylaşırken, bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.

Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle; kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek.

Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

Kamuda 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylıkları yaklaşık 255 lira artacak.

Ek gösterge ile 3’lü kazanç! Sendikalar çarşamba buluşuyor... Masada neler var? Memur ne kazanacak?

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

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