İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun açılış tarihi belli oldu

Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir'i ziyaret eden Bursa milletvekilleri otoyolda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa bir brifing veren Küçükbekir, Osmangazi Köprüsü'nün ardından Çanakkale Köprüsü'nün ve devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmara'nın etrafındaki otoyol ringinin tamamlanacağını, böylelikle İstanbul'un trafiğinin hem sanayi, hem de turizm anlamında İzmir'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacağını söyledi.