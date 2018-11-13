İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun açılış tarihi belli oldu

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu
95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük otoyol projesi olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu. Dev proje 29 Ekim 2019'da açılacak ve İstanbul-İzmir arasındaki 9 saatlik ulaşım 3,5 saate kadar düşecek.
Halihazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumundaki İstanbul, İstanbul, İzmir otoyol projesi tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındıracak. Gelecek yılın 29 Ekim'in de açılması planlanan otoyoldaki çalışmaların Bursa etabını AK Parti milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin yerinde inceledi.
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir'i ziyaret eden Bursa milletvekilleri otoyolda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa bir brifing veren Küçükbekir, Osmangazi Köprüsü'nün ardından Çanakkale Köprüsü'nün ve devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmara'nın etrafındaki otoyol ringinin tamamlanacağını, böylelikle İstanbul'un trafiğinin hem sanayi, hem de turizm anlamında İzmir'e Kuzey Ege'ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacağını söyledi.
Kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini, yüzde 98'ler seviyesine ulaştıklarına dikkat çeken Küçükbekir, "13 bin 466 adet parsel kamulaştırdık, bunlarda da karşımızdaki muhatap sayımız 36 bin 607 kişi yani büyükçe sayılacak bir ilçe nüfusu kadar vatandaşla görüşüp bunların parsellerinin kamulaştırılmasını gerçekleştirdik" dedi.
"2013 yılında çalışmalara başlanan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun toplam uzunluğu 426 kilometre. Bu 426 kilometrenin 384 kilometresini otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan Osmangazi Köprüsü 95 kilometre avantaj sağlıyor. Köprü sayesinde yıllık 650 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Ayrıca karşıya geçme süresi 1 saat 20 dakikadan 6 dakikaya düşürüldü. Otoyolun İstanbul-Ankara, Kurtköy-Sakarya, Kuzey Marmara-Odayeri-Paşaköy, Kınalı-Odayeri, Edirne-İstanbul, Kınalı-Malkara, Malkara-Çanakkale, Kınalı-Çanakkale-Balıkesir, Çanakkale-Balıkesir otoyolları ile entegrasyonu sağlandı."