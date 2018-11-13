İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu 29 Ekim 2019'da hizmete açılıyor. Tamamlandığında İstanbul İzmir arasını 3,5 saate düşürecek kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolarlık yatırım projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Teslim tarihi sözleşme tarihinden bir yıl erkene çekilen 426 kilometrelik otoyol tamamlandığında Marmara’nın etrafı tamamen otoyol ringi ile dönecek, Çanakkale ve Osmangazi köprüleriyle bu ring tamamlanmış olacak ve böylelikle İstanbul’un trafiği hem sanayi, hemde turizm anlamında İzmir’e Kuzey Ege’ye devlet yoluna girmeden aktarılmış olacak.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu13 Kasım 2018, Salı
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