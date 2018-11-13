En çok para bu illerde bulunuyor!

Türkiye'de geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, tedbir ve teşviklerin etkisiyle 2018'in Ocak-Eylül döneminde 14 bin 571 liraya ulaştı. Tasarruf mevduatı miktarı, yılın 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. İşte illere göre bankadaki para miktarları...

13 Kasım 2018 Salı, 19:52:53 Güncelleme: 19:53:20
En çok para bu illerde bulunuyor!
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En çok para bu illerde bulunuyor!

Türkiye'de geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, tedbir ve teşviklerin etkisiyle 2018'in Ocak-Eylül döneminde 14 bin 571 liraya ulaştı. Tasarruf mevduatı miktarı, yılın 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İşte illere göre bankadaki para miktarları...

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En çok para bu illerde bulunuyor!
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En çok para bu illerde bulunuyor!

ŞEHİR: BAYBURT

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 268.237

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 362.169

NÜFUS: 80.417

En çok para bu illerde bulunuyor!
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En çok para bu illerde bulunuyor!

ŞEHİR: KİLİS

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 368.908

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 511.209

NÜFUS: 136.319

En çok para bu illerde bulunuyor!
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En çok para bu illerde bulunuyor!

ŞEHİR: SİİRT

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 681.494

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 815.261

NÜFUS: 324.394

En çok para bu illerde bulunuyor!
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En çok para bu illerde bulunuyor!

ŞEHİR: IĞDIR

2017 TASARRUF MEVDUATI (TL): 739.292

2018 TASARRUF MEVDUATI (TL): 967.469

NÜFUS: 194.775

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