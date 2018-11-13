Altın fiyatları canlı: 13 Kasım bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 211,5 liradan alıcı buluyor. Dün ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 211,1 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Kasım çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...