Altın fiyatları canlı: 13 Kasım bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları dün güçlü doların baskısıyla bir aydan uzun sürenin dip seviyesine geriledikten sonra bugün yatırımcıların düşük fiyatlara başvurmasıyla hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,204.22 dolara yükseldi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve güncel rakamlar...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 211,5 liradan alıcı buluyor. Dün ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 211,1 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Kasım çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatını olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Altının ons fiyatında 1.207 dolar aşağı yönlü kırıldığı için teknik olarak 1.197 dolar seviyesini destek olarak takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuru ve ons altın fiyatına göre yön bulduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan gram altında 210 liranın destek, 214 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.