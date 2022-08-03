İşsiz vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Türkiye İş Kurumu'nun İşsizlik Maaşı Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Kurumu'nun kendi talebi ile işten ayrılmamış olan ülke vatandaşları amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu işsizlik maaşı hizmetinden kimlerin faydalanabileceği belli oldu.