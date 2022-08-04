İstanbul, Ankara öncelikli! 540 bin TL'lik 2+1, 3+1 daireler 135 bin TL'ye... TOKİ kontağı açtı! 150 bin sosyal konut kampanyasında 20 yıl vade!
Daire sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ 150 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda müjdeli haberi verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını belirten Erdoğan, ''Hazırlıklarımız bitmek üzere" dedi. Peki 150 bin sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Hangi ilçelerde var? İşte 20 yıla kadar vade imkanı bulunan TOKİ konut projesi...
Türkiye'nin 81 ilçesinde toplu konut projesi başlatıldı. Ucuza ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren TOKİ sosyal konut projesinin detayları geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde yapılacak konutlarla kiraların da azalması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada binlerce kişinin kira öder gibi taksit ödeyeceğini belirtmişti. Peki konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Öncelikli grupta kimler var? Başvuru şartları neler? Vade sayısı, taksitleri nasıl? İşte 150 bin sosyal konut projesinin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.
SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.
Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.
Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız."
20 YIL VADE YAPILACAK
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" ifadelerini kullandı.
Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.