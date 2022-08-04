İstanbul, Ankara öncelikli! 540 bin TL'lik 2+1, 3+1 daireler 135 bin TL'ye... TOKİ kontağı açtı! 150 bin sosyal konut kampanyasında 20 yıl vade!

Türkiye'nin 81 ilçesinde toplu konut projesi başlatıldı. Ucuza ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren TOKİ sosyal konut projesinin detayları geldi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde yapılacak konutlarla kiraların da azalması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada binlerce kişinin kira öder gibi taksit ödeyeceğini belirtmişti. Peki konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Öncelikli grupta kimler var? Başvuru şartları neler? Vade sayısı, taksitleri nasıl? İşte 150 bin sosyal konut projesinin detayları...