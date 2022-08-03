48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008'den sonra işe girenler! 2 ay içinde...
SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48-49-50-52 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar. İşte erken emekli olma şartları...
SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?'sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK eksperlerine sorular soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Ancak SGK tarafından yapılan açıklamada erken emeklilik için yaş şartının önce çekildiği koşullar duyuruldu.
SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirildi.