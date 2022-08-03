48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?'sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK eksperlerine sorular soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Ancak SGK tarafından yapılan açıklamada erken emeklilik için yaş şartının önce çekildiği koşullar duyuruldu.