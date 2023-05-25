İslam Memiş'ten yatırım kılavuzu! Servetini 3'e katlamak isteyenler buraya! 'Rekor kıracak' diyerek açıkladı...
İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri geldi. 2023 yılı için en iyi alım önerilerini sıraladı. Altın, gümüş ve dolar hakkında yorumlrda bulunan uzman isim servetinizi üçe katalayacak açıklamalarda bulundu. Rekor kıracak yatırım tavsiyelerinde bulunan Memiş'in açıklamaları büyük ilgi çekiyor. İşte İslam Memiş'ten yatırım tavsiyeleri...
25.05.2023 11:58 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:58
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdiği yatırım tavsiyesiyle büyük ilgi çekti. 2023 yılı için ne altın ne de dolar! İşte İslam Memiş'in önerisi...
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcılara verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme geliyor.