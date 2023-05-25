Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Brent petrol bir inip bir çıkmaya devam ediyor! Akaryakıta yeni zam yolda! Bu noktada güncel benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 25 Mayıs 2023 itibariyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,11 dolardan işlem görüyor. Benzin pompa fiyatı iki gün önce 77 kuruş zamlanmıştı. Bu kez gözler 26 Mayıs'ta! 75 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşte yeni akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP: İstanbul, Ankara, İzmir! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyat listesi.

25.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:06
Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Akaryakıt fiyatları o tarihte güncelleniyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Zam kapıda! Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Son olarak 23 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam yapıldı. Bu geceden itabaren 2. bir zam duyurusu bekleniyor. Peki 25 Mayıs BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

BRENT PETROL 78,11 DOLAR

Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,11 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

AKARYAKITA ZAM

Benzin pompa fiyatı iki gün önce 77 kuruş zamlanmıştı. 26 Mayıs Cuma günü itibarıyla da 75 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Yapılacak artışın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul'da 21,33 TL, Ankara'da 21,69 TL, İzmir'de ise 21,68 TL'ye yükselecek.

Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

SON DAKİKA