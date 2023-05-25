Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Akaryakıt fiyatları o tarihte güncelleniyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Zam kapıda! Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Son olarak 23 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam yapıldı. Bu geceden itabaren 2. bir zam duyurusu bekleniyor. Peki 25 Mayıs BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu?