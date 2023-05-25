Brent petrol 78,11 dolar ZAM YOLDA! Akaryakıt fiyatları o tarihte değişiyor! 25 Mayıs EPGİS BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...
Brent petrol bir inip bir çıkmaya devam ediyor! Akaryakıta yeni zam yolda! Bu noktada güncel benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 25 Mayıs 2023 itibariyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,11 dolardan işlem görüyor. Benzin pompa fiyatı iki gün önce 77 kuruş zamlanmıştı. Bu kez gözler 26 Mayıs'ta! 75 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşte yeni akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP: İstanbul, Ankara, İzmir! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyat listesi.
25.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:06
Akaryakıt fiyatları o tarihte güncelleniyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Zam kapıda! Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleri ile gündeme geliyor. Son olarak 23 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam yapıldı. Bu geceden itabaren 2. bir zam duyurusu bekleniyor. Peki 25 Mayıs BENZİN, MOTORİN ne kadar kaç TL oldu?
BRENT PETROL 78,11 DOLAR
Son dakika... Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,11 dolardan işlem görüyor.