Kuyumcular tarih vererek kesin konuştu! Altın fiyatlarında İslam Memiş yeni müjdeyi verdi! 14-18-22 ayar altın bilezik, çeyrek, yarım tam fiyatları silbaştan
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonuçlarının ardından piyasalardaki son durumu değerlendirerek dikkat çeken yorumlarda bulundu. Spekülasyonlara konu olan doların 30 TL olacağına yönelik iddialara atıfta bulunan Memiş, "Milleti gaza getirenler şimdi çiçek böcek fotoğrafı paylaşıyor" ifadeleriyle konuşmasına başladı. Seçim sonuçlarının ardından dolar ve altın fiyatlarında düşüşlerin yaşanacağına dair öngörülerini hatırlatan Memiş, toplumun kavgayı sevdiğini ve fırsatların hızla geçtiğini vurguladı. Ayrıca seçim öncesinde kaçırılan fırsatlara da dikkat çeken Memiş, borsada yukarı yönlü hareketlerin, döviz kurları ile altın ve gümüş fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketlerin gözlemlenebileceğini belirtti.
Seçim sonuçlarının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son duruma ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı. Doların 30 TL olacağı yönündeki spekülasyonlara değinen Memiş, "Milleti gaza getirenler şimdi çiçek böcek fotoğrafı paylaşıyor" şeklinde konuştu. Seçim sonuçlarının ardından dolar ve altın fiyatlarında düşüşler olacağına ilişkin söylemlerini hatırlatan İslam Memiş, toplumun kavgayı sevdiğini belirtti ve fırsatların hızla geçtiğini vurguladı. Seçim öncesindeki fırsatların maalesef kaçırıldığını ifade eden Memiş, borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin, döviz kurları ile altın ve gümüş fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketlerin görülebileceğini belirtti.
Türkiye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, dolar ve altın fiyatlarında düşüş beklentilerini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirdi.
Memiş, toplumun kavgayı sevdiğini ve fırsatların geçici olduğunu belirtirken, seçim öncesi fırsatların kaçırıldığını da üzülerek ifade etti. Türkiye'de seçim atmosferinin sürekli olarak yaşandığına dikkat çeken Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini, döviz kurları ile altın ve gümüş fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketlerin mümkün olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun fırsatlar sunabileceğini aktardı. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceği konusunda uyarıda bulunan Memiş, düğün yapacak olanların ve dövizle ticaret yapanların bu durumu dikkate almalarını önerdi. Bu düşüşlerin geçici nitelikte olduğunu belirterek, bir fırsat sunulduğunu vurguladı.
İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, toplumun kavgacı tavrı ve seçim atmosferinin etkisiyle fırsatların hızla geçtiği bir süreç yaşandı. Ancak düğün yapacak olanlar ve dövizle ticaret yapanlar için bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu belirtmek gerekiyor. Öte yandan, düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda şüpheler olduğunu da ifade etmek önemlidir. Bu nedenle, ilgili kişilerin dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri önerilmektedir.
Kuyumcular, "Bazı sahtekârlar, bilezikleri bile kuyumcuya getirerek sahte altını gerçek gibi gösterebilmektedir. Ancak altını bir taşa sürdüğünüzde sönmediği halde ateşe vurduğunuzda altın olmadığını anlayabilirsiniz. Sesinden altının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak mümkündür" şeklinde eklemektedir.