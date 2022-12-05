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Haberler Ekonomi İslam Memiş'ten son dakika ALTIN yorumu! "Gram altında 1.100'lü rakamlar..." Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023'te altın fiyatları ne kadar olacak?

İslam Memiş'ten son dakika ALTIN yorumu! "Gram altında 1.100'lü rakamlar..." Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023'te altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Agresif yükselişler ne anlama geliyor? Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler nedeniyle yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Peki, Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
05.12.2022 22:01 - Son Güncelleme: 05.12.2022 22:26
İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! Gram altında 1.100’lü rakamlar... Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023’te altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın alabilmek ya da satmak isteyenler gelecek zamanlarda pazarları nelerin beklediğini büyük bir merakla sıkı takibe aldı. Bu açıdan de piyasa eksperleri doğrultusundan oluşturulan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tanınan altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! Gram altında 1.100’lü rakamlar... Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023’te altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! Gram altında 1.100’lü rakamlar... Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023’te altın fiyatları ne kadar olacak?

"YENİ REKORLAR TEST EDİLDİ"

Hem altın fiyatları hem gümüş fiyatları haftaya yeni rekorla başladı. Gram altın tüm zamanların rekoru 1.085 lira seviyesi görüldü. Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesi. Bu da 1.805 dolara tekabül ediyor. Yeni rekorlar test edildi.

İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! Gram altında 1.100’lü rakamlar... Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023’te altın fiyatları ne kadar olacak?

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDİYOR"

Gümüşün ons fiyatı 23 dolar gümüşün gram fiyatı 14 lira seviyesi görüldü. Emtia fiyatlarındaki bu yükselişler şu anda devam ediyor. Özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in burada politikaları önemli.

İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! Gram altında 1.100’lü rakamlar... Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023’te altın fiyatları ne kadar olacak?

Tabii ki faiz artırımlarını biraz daha yavaşlatması altın ve gümüş fiyatlarındaki yeni trendi belirlemiş oldu. Yılın son haftalarındayız ancak bu yükselişlerin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftalarda 1.100'lü rakamları yavaş yavaş konuşmaya başlarız.

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