İslam Memiş'ten son dakika ALTIN yorumu! "Gram altında 1.100'lü rakamlar..." Agresif yükseliş sonrası güzergahı değişecek! 2023'te altın fiyatları ne kadar olacak?
Altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Agresif yükselişler ne anlama geliyor? Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler nedeniyle yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Peki, Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte merak edilenler!
Altın alabilmek ya da satmak isteyenler gelecek zamanlarda pazarları nelerin beklediğini büyük bir merakla sıkı takibe aldı. Bu açıdan de piyasa eksperleri doğrultusundan oluşturulan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tanınan altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. İşte merak edilenler!
Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;