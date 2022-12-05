TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ tarafından 240 bin sosyal konut kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Öte yandan yeni kura takvimleri de açıklanıyor. TOKİ 2022 4. etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar gününe kadar sürecek. Bu kapsamda TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!