TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklama ile 4 etap kapsamında 8-11 Aralık tarihleri arasında 6 ilde kura çekilecek. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!
05.12.2022 21:24 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:19
TOKİ tarafından 240 bin sosyal konut kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Öte yandan yeni kura takvimleri de açıklanıyor. TOKİ 2022 4. etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar gününe kadar sürecek. Bu kapsamda TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!
TOKİ 8-11 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu.