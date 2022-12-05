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Haberler Ekonomi TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklama ile 4 etap kapsamında 8-11 Aralık tarihleri arasında 6 ilde kura çekilecek. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!

takvim.com.tr
05.12.2022 21:24 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:19
TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ tarafından 240 bin sosyal konut kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Öte yandan yeni kura takvimleri de açıklanıyor. TOKİ 2022 4. etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar gününe kadar sürecek. Bu kapsamda TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ 8-11 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu.

TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekilişinde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Şimdi de Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri için kura tarihleri belli oldu.

TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

Buna göre; Aksaray'da 1.212, Çankırı'da 951, Kastamonu'da 1.118, Niğde'de 1.000, Sinop'ta 676 ve Kayseri'de 4.585 konut için kura çekilişi 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. İşte, il il kura çekim tarihleri...

TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

TOKİ 8-11 ARALIK 2022 KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Aksaray ve Çankırı TOKİ kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde, Kastamonu ve Niğde TOKİ kura çekimi 9 Aralık 2022 tarihinde, Sinop TOKİ kura çekimi 10 Aralık 2022 tarihinde ve son olarak Kayseri TOKİ kura çekimi 11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.

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