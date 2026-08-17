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Akaryakıt fiyatları 17 Ağustos 2026: Benzine, motorine indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıt fiyatları 17 Ağustos 2026: Benzine, motorine indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son durum 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine gelen son zamların ardından yeni haftada herhangi bir indirim ya da zam olup olmadığı merak edilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları belli oldu. İşte 17 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

17 Ağustos 2026’da akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam veya indirim kaydedilmedi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)17 Ağustos 2026’da akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam veya indirim kaydedilmedi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam yapıldı. Son zamların ardından araç sahipleri yeni bir fiyat değişikliği olup olmadığını merak ederken, şu an için benzin ve motorine zam ya da indirim bulunmuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

İstanbul Avrupa Yakası
17 Ağustos 2026
Benzin71.43 TL
Motorin79.68 TL
LPG33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
17 Ağustos 2026
Benzin71.27 TL
Motorin79.53 TL
LPG33.19 TL
Ankara
17 Ağustos 2026
Benzin72.40 TL
Motorin80.80 TL
LPG33.89 TL
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