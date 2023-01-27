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Haberler Ekonomi İslam Memiş'ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.." Almayan bin pişman! 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

İslam Memiş'ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.." Almayan bin pişman! 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İslam Memiş'ten konuyla ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor.. Peki, altın artacak mı? Altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
27.01.2023 12:25 - Son Güncelleme: 27.01.2023 12:26
İslam Memiş’ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.. Almayan bin pişman! 26, 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altının fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İslam Memiş'in konu hakkında yaptığı araştırmalar büyük tepki çekti. İşte canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş’ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.. Almayan bin pişman! 26, 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

YENİ REKOR GELİYOR

İslam Memiş, gram altın/TL tarafında önümüzdeki günlerde bu artışların devam edeceği tahmininde bulundu. Memiş, yeni rekorların yolda olduğunu açıkladı.

İslam Memiş’ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.. Almayan bin pişman! 26, 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

1.500 LİRA OLACAK

2023 senesinin altın ve gümüş yılı olacağını dile getiren Memiş, gram altın/TL fiyatında yıl içerisinde 1280, 1350, 1450 hatta 1500 lira seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğuna dikkat çekti.

İslam Memiş’ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.. Almayan bin pişman! 26, 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altının kısa vadeli hareketlerini değerlendiren Memiş, gram altında çok hızlı yükseliş olduğu için küçük bir düşüş olabileceğini belirtti. Bu süreç altın almayan, düğün yapacak olan, altın borcu olan kişilere bir fırsat oluşturacak.

İslam Memiş’ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.. Almayan bin pişman! 26, 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN 1.500 TL OLUR MU?

Ons altında 2350-2500 dolar seviyeleri ve Haziran'dan sonra kur atağı beklendiğini söyleyen Memiş, "Çarpana baktığımız zaman gram altının 1450 – 1550 lira seviyelerini görmesi kuvvetli bir ihtimal gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

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