İslam Memiş'ten altın alış, satış tarihi! ‘1.550 TL olacak.." Almayan bin pişman! 27 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İslam Memiş'ten konuyla ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın ne zaman alınmalı sorusu yer alıyor.. Peki, altın artacak mı? Altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
27.01.2023 12:25 - Son Güncelleme: 27.01.2023 12:26
Altının fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İslam Memiş'in konu hakkında yaptığı araştırmalar büyük tepki çekti. İşte canlı altın fiyatları...
YENİ REKOR GELİYOR
İslam Memiş, gram altın/TL tarafında önümüzdeki günlerde bu artışların devam edeceği tahmininde bulundu. Memiş, yeni rekorların yolda olduğunu açıkladı.