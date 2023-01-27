Kadro musluğu açıldı! ''Onları bu endişeden kurtaracağız'' 140 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE! Uzman Çavuş, gazi, şehit yakınları...

Sözleşmeli personele kadro müjdesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar geldi. Asgari ücret, EYT ve Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Bilgin milyonları heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, açıklamasında ''Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.'' sözlerini kullanırken, Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalmaları nedeniyle hükümet tarafından yeni bir çalışma daha yapıldığı öğrenildi. Belli koşul ve kriterleri sağlayanlara kadro yolu açılabilir. İşte detaylar...