Yeni dev indirim başladı! A101 26 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Papia 8’li kağıt havlu 3 katlı, Sinangil buğday unu 2 Kg...

A101 26 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Hesaplı alışveriş arayan vatandaşlara müjde! A101 zincir marketleri yeni kataloğunu yayımladı. 30'dan fazla ürünün yer aldığı katalogtaki tüm ürünler indirime girdi. Papia 8'li kağıt havlu 3 katlı 118 TL'den 59 TL'ye düştü. 2 kiloluk Sinangil buğday unu da 37,90 yerine 21,95'e satılmaya başlandı. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...