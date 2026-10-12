Evde üretip internetten satanlara fırsat kapısı: Şirket kurmadan fatura kesmeden vergi muafiyetiyle satış
Evde kendi el emeğiyle örgü, dikiş, takı veya gıda ürünleri hazırlayıp internetten satanlar için vergi muafiyeti şartları netleşti. Şirket kurma, fatura kesme ve beyanname verme zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenleme, 2026 yılı için 1,9 milyon liraya kadar olan satışları kapsıyor. Banka kesintileri, başvuru adımları ve muafiyeti kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte adım adım tüm ayrıntılar.
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