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Evde üretip internetten satanlara fırsat kapısı: Şirket kurmadan fatura kesmeden vergi muafiyetiyle satış

Evde kendi el emeğiyle örgü, dikiş, takı veya gıda ürünleri hazırlayıp internetten satanlar için vergi muafiyeti şartları netleşti. Şirket kurma, fatura kesme ve beyanname verme zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenleme, 2026 yılı için 1,9 milyon liraya kadar olan satışları kapsıyor. Banka kesintileri, başvuru adımları ve muafiyeti kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte adım adım tüm ayrıntılar.

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Ev Üreticilerine Vergi Muafiyeti Müjdesi

Evinde el emeğiyle üretim yapıp internetten satanlar için vergi muafiyeti kuralları netleşti.

Kendi evinde ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi seri üretim makineleri kullanmadan el işi veya gıda ürünleri hazırlayanlar, internet ve dijital pazar yerleri üzerinden yaptıkları satışlarda Gelir Vergisi Kanunu kapsamında esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor.

2026 Ciro Sınırını Aşmayanlar Vergiden Muaf

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, 2026 yılı için belirlenen ciro sınırını aşmayan üreticiler şirket kurmadan ve fatura kesmeden gelir vergisi ödemekten muaf tutuluyor.

Ev Üretiminde Muafiyet İçin Gereken Şartlar

EV ÜRETİMİNDE MUAFİYETTEN YARARLANMANIN TEMEL KRİTERLERİ

Muafiyetten faydalanabilmek için ürünlerin mutlaka ikamet edilen konutta, el emeğiyle üretilmesi gerekiyor. Örgü, dantel, nakış, takı, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, dikiş ürünleri ile tarhana, mantı ve erişte gibi ev yapımı gıdalar bu kapsamda yer alıyor.

Üretim sürecinde sanayi tipi veya seri üretime imkan veren makinelerin kullanılmaması ve ticari bir dükkan ya da atölye açılmamış olması temel koşullar arasında bulunuyor.

Vergi Muafiyeti İçin Üreticilere Önemli Uyarı

Üreticinin ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmaması gerekiyor. Ayrıca yapılan üretimin, başka bir gelir veya kurumlar vergisi mükellefine bağlılık arz edecek şekilde yürütülmemesi şart koşuluyor.

İnternetten Satış Yapanlara Vergi Avantajı

SATIŞ KANALI SADECE İNTERNET OLMAK ZORUNDA

Evde üretilen ürünlerin bu muafiyet çerçevesinde satılabilmesi için tüm operasyonun yalnızca internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Satışların bir kısmının internetten, bir kısmının ise pazarda veya dükkanda fiziki olarak yapılması bu muafiyet kapsamına girmiyor. Üretici evinde birden fazla kategoride ürün imal edip satsa dahi, belirlenen kazanç limiti her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, elde edilen tüm gelirlerin toplamı üzerinden hesaplanıyor.

2026 Yılı Kazanç Sınırı ve Banka Kuralları

2026 KAZANÇ SINIRI VE BANKA KESİNTİLERİ

Sistemden faydalanmak isteyenlerin Türkiye'de kurulu bir bankada ticari hesap açması ve tüm satış gelirlerini bu hesap aracılığıyla tahsil etmesi zorunlu tutuluyor. Bankalar, hesaba aktarılan satış bedelleri üzerinden otomatik vergi kesintisi (tevkifat) uyguluyor:

Yeni Yılda Vergi Kesintileri ve Üst Sınırlar
  • Yıllık Hasılat Limiti: 2026 takvim yılı için belirlenen toplam satış üst sınırı 1.900.000 Türk lirası olarak uygulanıyor.
  • Standart Vergi Kesintisi: Bankalar ticari hesaba yatan tutarlar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapıyor.
  • İndirimli Vergi Oranı: Yanında en az bir işçiyi ayda en az 10 gün süreyle çalıştıran üreticiler için kesinti oranı yüzde 4 yerine yüzde 2'ye iniyor.
Kazanç Sınırını Aşan Üreticiler İçin Yeni Dönem

LİMİTİ AŞANLARI VE KURALLARA UYMAYANLARI NE BEKLİYOR?

Yıllık 1.900.000 liralık hasılat sınırı aşılırsa hak hemen kaybolmayacak. Üretici, sınırı aştığı takvim yılının sonuna kadar muafiyetten yararlanmayı sürdürüyor. Ancak izleyen takvim yılının ilk gününden itibaren esnaf muafiyeti sona eriyor ve mükellefiyet açtırmak zorunlu hale geliyor.

Kural İhlalinde Ağır Yaptırımlar Kapıda

Hasılat koşulu dışındaki şartlardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde ise yaptırımlar ağırlaşıyor. Kural ihlali yapan üreticiler, ilgili yılın başından itibaren muafiyet hakkını kaybediyor ve zamanında ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi eklenerek tahsil ediliyor.

Esnaf Muafiyeti ile Resmi Yükümlülükler Azalıyor

ŞİRKET KURMA VE BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

Esnaf muafiyetinden yararlananların vergi dairesinde vergi mükellefiyeti açtırma, defter tutma, fatura düzenleme ve düzenli beyanname verme gibi resmi yükümlülükleri bulunmuyor. Üreticilerin yalnızca kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve hammadde alımlarına ilişkin harcama belgelerini 5 yıl boyunca saklamaları yeterli oluyor.

Dijital Vergi Dairesi ile Kolay Başvuru İmkanı

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU

Muafiyetten faydalanmak için ikametgahın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine bizzat gidilebileceği gibi Dijital Vergi Dairesi üzerinden de kolayca başvuru yapılabiliyor.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır?

Dijital ortamda başvuru gerçekleştirecek kişilerin kullanıcı girişi yaptıktan sonra dilekçeler bölümünden "Esnaf Vergi Muafiyeti Dilekçesi" oluşturması gerekiyor. Alınan Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi 3 yıl boyunca geçerliliğini koruyor ve süresi dolduğunda yenilenmesi gerekiyor.

(Haberde yer alan görseller temsilidir ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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