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İslam Memiş yükseliş geliyor diyerek uyardı! Kuyumculardan ise yıl sonu uyarısı yaptı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları

Altın piyasasında son dönemde oldukça karmaşık bir fiyatlama süreci yaşanmaktadır. Ons altın fiyatlarında dar bir bant aralığında sıkışmışlık gözlenirken, gram altında ise dolar kuru desteğinin etkisiyle oldukça yüksek fiyatlar görülmüştür. Hatta piyasa uzmanlarının yıllık tahminlerine göre, gram altın için belirlenen 6. ay hedefi şimdiden gerçekleşmiştir. Bu fiyat değişiminin ardından yatırımcıların pozisyonları da değişmeye başlamıştır. Gram altın almak isteyen yatırımcılardan kuyumculara yoğun talepler gelirken, kuyumcular da kritik uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2023, 08:06 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 11:24
İslam Memiş yükseliş geliyor diyerek uyardı! Kuyumculardan ise yıl sonu uyarısı yaptı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları 1

Finans piyasalarının deneyimli analistleri, altın ve dolar arasındaki ilişkiyi titizlikle izlemekte ve değerlendirmektedir. Özellikle altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir. Ancak analist Christopher Lewis'e göre, altın piyasasında dalgalanmalar oldukça yaygındır. Bu nedenle uzun vadeli pozisyonların korunmasının zor olduğunu ifade eden Lewis, yatırımcıların pozisyon büyüklüğünü makul seviyelerde tutmalarının önemini vurgulamaktadır.

İslam Memiş yükseliş geliyor diyerek uyardı! Kuyumculardan ise yıl sonu uyarısı yaptı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları 2

Altının Tepki Verdiği Durumlar

Altın fiyatlarının, ABD dolarının düşüşüne göre yükseldiği gözlemleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, doların alımında önemli miktarda güç görüldüğü de belirtiliyor. Bu durum altın yatırımcıları için dikkat gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor. Altının, doların seyrine karşı tepkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek, kazanç fırsatlarını kaçırmamak açısından önem taşıyor.

İslam Memiş yükseliş geliyor diyerek uyardı! Kuyumculardan ise yıl sonu uyarısı yaptı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları 3

İslam Memiş'in Altın Tahmini

Ekonomist İslam Memiş, 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olan FED faiz kararının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağına dikkat çekiyor. Memiş'e göre, bu karar altın piyasasında "Kıyamet koparacak bir yükselişe" neden olacak. Yatırımcıları bu duruma karşı uyararak, altın pozisyonlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor.


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