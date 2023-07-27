Ok yaydan çıktı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! 1.950 TL olacak tarihiyle açıkladılar! Kuyumculardan hedefi 12'den vuran gram altın fiyatı duyurusu

Altının gram fiyatı, 1.714 lira seviyesinde işlem görerek güne yükselişle başladı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamlamıştı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını ise 11.370 liradan satılıyor. Analist İslam Memiş ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Enflasyon Raporu 2023-III" sunumuna dikkat çekerek, enflasyonun yükseleceğini ve Temmuz ayı enflasyonunun beklenenden yüksek açıklanabileceğini tahmin ettiğini belirtti.
Altının ons fiyatı da üst üste üçüncü işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İslam Memiş, dolar ve gram altın için kısa vadede belirlediği seviyeleri de paylaştı. Dolar/TL için en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 lira olduğunu belirten Memiş, kısa vadede 1800 TL'nin direnç seviyesi olarak izleneceğini ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, 2024 yılının ilk yarısında altının 2 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin etti.
FED'ten Altın Fiyatları Açıklaması
Fed'in karar metninde, maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanmış ve bu hedefleri desteklemek için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği belirtilmiştir. Analistler, Fed'in verilere bağlı kalacağının altını çizmesinin, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etmiştir.
Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilmiştir. Erkan'ın yapacağı açıklamalardan alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, bugün yurt içinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verileri takip edilecektir. Altının ons fiyatı için teknik açıdan 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda olduğu belirtilmiştir.