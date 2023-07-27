Ok yaydan çıktı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! 1.950 TL olacak tarihiyle açıkladılar! Kuyumculardan hedefi 12'den vuran gram altın fiyatı duyurusu

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Altının ons fiyatı da üst üste üçüncü işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İslam Memiş, dolar ve gram altın için kısa vadede belirlediği seviyeleri de paylaştı. Dolar/TL için en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 lira olduğunu belirten Memiş, kısa vadede 1800 TL'nin direnç seviyesi olarak izleneceğini ifade etti. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, 2024 yılının ilk yarısında altının 2 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin etti.