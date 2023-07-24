Başvuru ekranı aktif edildi! Şartları taşıyanlar... 13.125 TL maaş alın! SGK’dan kadınlara 3 maaş müjdesi geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı olanların ve ailelerinin refahını artırmak amacıyla desteklerini devam ettiriyor. Bununla birlikte sigortalı çalışanların yalnızca kendilerine değil, aile üyelerine de önemli imkanlar sunuyor. Özellikle eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına çift maaş hakkı tanıması, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ekonomik anlamda destek olmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Üstelik bu yasal haktan yararlanmak için emekli maaşı alıyor olmak engel değil. İşte detaylar...