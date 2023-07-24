Başvuru ekranı aktif edildi! Şartları taşıyanlar... 13.125 TL maaş alın! SGK'dan kadınlara 3 maaş müjdesi geldi!
2023 yılında yapılan son zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda emekli olan ve %50 oranında hisse alan dul maaşı da en düşük 3.750 lira seviyesine yükseldi. En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira olarak belirlendi. Bu sayede, emekli ve dul maaşı alanların alacakları tutarlar artırıldı. Üstelik yeni düzenleme ile birlikte, kadınlara 3 maaş alma hakkı tanındı. Bu sayede, en düşük emekli maaşı üzerinden %50 oranında hisse alan kadınlar, aylık olarak en düşük 13.125 TL ödeme alabilecekler. Bu önemli düzenleme, kadın emeklilere ekonomik açıdan destek sağlamayı amaçlıyor.
24.07.2023 08:53 - Son Güncelleme: 24.07.2023 08:53
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı olanların ve ailelerinin refahını artırmak amacıyla desteklerini devam ettiriyor. Bununla birlikte sigortalı çalışanların yalnızca kendilerine değil, aile üyelerine de önemli imkanlar sunuyor. Özellikle eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına çift maaş hakkı tanıması, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ekonomik anlamda destek olmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Üstelik bu yasal haktan yararlanmak için emekli maaşı alıyor olmak engel değil. İşte detaylar...