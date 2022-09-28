İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! "Aralık ayında altın..." Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var.