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Haberler Ekonomi İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! "Aralık ayında altın..." Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! "Aralık ayında altın..." Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell'un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden olmuştu. Ancak akşam saatlerinde işler tersine döndü. Gram altın fiyatı bir anda fırladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatında büyük değişim yaşandı.Son dakika altın fiyatları. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Ancak akşam saatlerinde altın fiyatları bir anda yükseldi.İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
28.09.2022 23:25 - Son Güncelleme: 28.09.2022 23:25
İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! Aralık ayında altın... Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler dolar mı, altın mı euro mu alsak diye araştırmalarını yapıyor. Finans Analisti İslam Memiş altında yaşanan düşüşte yeni değer aralığını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! Aralık ayında altın... Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

"ALTININ DİP SEVİYELERİNİ GÖRÜYORUZ AMA YIL SONUNDA BİN TL ÜZERİNDE"

Dövizin yukarı yönlü ve dünya genelinde talebin azalmasında kaynaklı altında düşüşün gerçekleştiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Lebit, "Şu an altının dip seviyelerinde görüyoruz fakat biraz daha gerileme olabilir.

İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! Aralık ayında altın... Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Genelde gram altın ve cumhuriyet altına talep var. Gram altın 988 TL, çeyrek, bin 625, yarım 3 bin 230 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 660 bandından işlem görüyor.

İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! Aralık ayında altın... Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

"SENE SONU ALTINI BEN BİN 400 TL"

Fed'in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, "Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altın da sorun var. Fed'in faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz.

İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar dikkat! Aralık ayında altın... Uçuş başladı! 29 Eylül CANLI gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var.

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