Sıfır otomobil alacaklar dikkat! "ÖTV indirimi..." Galericiler sinek avlıyor! İkinci elde satışlar ve fiyatlar yere çakıldı!

OTOMOTİV PİYASASINDA ENERJİ VE ÇİP KRİZİNİN ETKİLERİ NE ZAMAN SONA ERER?

Rusya, Ukrayna savaşı esasında çip krizinde etkili bir faktör oldu. Eğer bunun gibi kriz yaşanmazsa 6 ay içerisinde otomotiv piyasasının daha da rahatlayacağını düşünüyoruz.

Zaten şu anda sıfır araçta bayilerde bir bolluk yaşanmaktadır. Sıfır araca ulaşma konusunda eskisi kadar zorluk yaşanmamaktadır. Sıfır araçların bollaşması haliyle ikinci el otomobil piyasasının da tekrar dengeye oturacağını bize göstermektedir.