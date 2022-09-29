Evde var destek! İşte yeni sosyal yardım paketinin madde madde detayları...

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Bu yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık, "Yardım tutarımızı 900 ile 2.500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Sağlık raporu bulunan kronik hastaların veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 fazla ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerek" ifadesini kullandı.