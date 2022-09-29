Evde var destek! İşte yeni sosyal yardım paketinin madde madde detayları...
Aile desteği aylık 850-1.250 lira aralığına çıkarken, bu haneler ayda 216 liraya varan elektrik yardımından da yararlanacak. Sosyal yardım alan hanelerdeki çocuklar için de artık her ay 350-650 lira ödenecek. Doğalgaz desteği ise 2.500 lirayı bulacak.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki aylık 450- 600 lira olan destek tutarını 850-1.250 liraya çıkardıklarını belirten Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabildiğini, yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.
Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında 1-2 çocuklu hanelere aylık 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacaklarını söyledi.
DESTEK KAPISI AÇILDI
Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteği'nden de yararlandıracaklarını aktaran Yanık, "1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat (216 TL) karşılığı elektrik tüketim desteği sağlayacağız" dedi.
BAŞVURULAR SÜRÜYOR
Bu yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık, "Yardım tutarımızı 900 ile 2.500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Sağlık raporu bulunan kronik hastaların veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 fazla ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerek" ifadesini kullandı.