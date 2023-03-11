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Haberler Ekonomi İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

Altın fiyatları son zamanlarda yatırımcıların dikkatini çeken bir konu haline geldi. Bu konuda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaparak, yatırımcıların gözde yatırım aracı olan altın hakkında tahminlerde bulundu.

11.03.2023 13:42 - Son Güncelleme: 11.03.2023 13:42
İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

İslam Memiş'in kaleme aldığı yazıda altının ons fiyatının haftayı bin 855 dolar seviyesinde tamamladığını açıkladı. Bu hafta için ise bin 830 - bin 880 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

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İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

Çarşamba gününe kadar bin 880 direncini test edebileceğini ve oradan yeniden kâr satışı yaşanabileceğini belirtti.

İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

Gram altın ise ekranlarda 1.122 lira, serbest piyasalarda 1.147 lira seviyesinden kapanış yaptı. İslam Memiş, bu hafta yükselişini sürdürmesini beklediğini ifade etti.

İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

BİST 100 endeksi haftayı 5 bin 212 puandan tamamladı ve teknik olarak endeks tarafında 4 bin 950 - 5 bin 400 puan aralığının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

İslam Memiş ters köşe yaptı! Gram altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Yeni tahminlerini tek tek açıkladı, bu tahmini duyanlar şaştı kaldı!

İslam Memiş, düşüş ya da yükseliş için bu bant aralıklarının dışında kalıcı olması gerektiğini ifade etti.

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