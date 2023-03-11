Altın fiyatlarında yatırımcılar saç baş yoldu! Uzman isim uyardı! Alanlar-satanlar buna dikkat! O tarihte... 40-50 gram 14-18-22 ayar bilezik kaç para?

Gram altın, ons nedeniyle değer kaybetti ve serbest piyasalarda 1128 liraya kadar geriledi. Ancak, ekranlarda fiyatlar 1070 liradan 1095 liraya düştü. İslam Memiş yatırımcılara "serbest piyasayla ekran fiyatı arasında 30 TL fark var" uyarısında bulundu.