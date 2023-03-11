Altın fiyatlarında yatırımcılar saç baş yoldu! Uzman isim uyardı! Alanlar-satanlar buna dikkat! O tarihte... 40-50 gram 14-18-22 ayar bilezik kaç para?
Altın uzmanı İslam Memiş, gram altının gelecekteki seviyesini açıklayarak, "Elinizdeki altınları bozdurmayın ve acele etmeyin" tavsiyesinde bulundu. Gram altın fiyatının tam olarak bu seviyede olacağını belirtti.
İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın sahibi olanların beklemesi ve hızlı davranmaması gerektiğini belirtti. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra dolar değer kazanırken, altın fiyatları düşüş yaşadı.
Gram altın, ons nedeniyle değer kaybetti ve serbest piyasalarda 1128 liraya kadar geriledi. Ancak, ekranlarda fiyatlar 1070 liradan 1095 liraya düştü. İslam Memiş yatırımcılara "serbest piyasayla ekran fiyatı arasında 30 TL fark var" uyarısında bulundu.
Gram Altın Fiyatı Bu Seviyelerde Kalacak!
Milyonlarca yatırımcı, son dakika gelişmelerini takip ederek altın fiyatlarındaki değişimleri izliyor. İslam Memiş'e göre, gram altın Haziran ayından sonra 1450-1500 TL'ye kadar yükselebilir.
Gram altın şu anda 1142 liradan işlem görüyor. Ayrıca, çeyrek altın 1868 lira, yarım altın 3737 lira, tam altın 7445 lira ve Ata altın ise 7637 liradan satın alınabiliyor.