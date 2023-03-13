Detaylar geldi! Erken emeklilik için SGK'dan yeni formül açıklandı! EYT ve yaş sorununa takılmadan bu yöntemlerle emeklilik mümkün!
EYT ve yaş sorununa takılmadan bu yöntemlerle emeklilik mümkün! Erken emeklilik için SGK'dan yeni formül açıklandı! Erken emeklilik hedefleyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni formül nihayet açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik tarihini öne çekmeyi hedefleyen birçok programı devreye soktu.
13.03.2023 08:28 - Son Güncelleme: 13.03.2023 08:28
EYT gibi sorunların gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, emeklilik sürelerini kısaltan yöntemleri araştırmaya yöneldi. Belirli şartların karşılanması halinde bu yöntemler ile yaş şartına takılmadan veya emeklilik süresini 6 yıla kadar erkene çekerek emekli olmak mümkün.
Peki, erken emeklilik hedefiyle hangi formüller uygulanabilir? İşte emeklilikte her vatandaşın gözden kaçırdığı o detaylar.
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Erken Emeklilik İçin Kilit Formül SGK Borçlanmaları!
SGK, emeklilik tarihinin öne çekilmesine yönelik birçok programı devreye soktu. Sigortalıların emeklilik tarihini öne çekmek için belirli şartların karşılanması gerekiyor.