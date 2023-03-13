Detaylar geldi! Erken emeklilik için SGK’dan yeni formül açıklandı! EYT ve yaş sorununa takılmadan bu yöntemlerle emeklilik mümkün!

EYT gibi sorunların gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, emeklilik sürelerini kısaltan yöntemleri araştırmaya yöneldi. Belirli şartların karşılanması halinde bu yöntemler ile yaş şartına takılmadan veya emeklilik süresini 6 yıla kadar erkene çekerek emekli olmak mümkün.