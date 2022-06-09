İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: 'Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!' Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 960 seviyelerinde...
Altın fiyatlarındaki düşüş ve çıkış hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar bu sürecin daha ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Para Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin." uyarısında bulundu. Aynı zamanda İslam Memiş, "İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem." dedi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Dolar alınır mı, satılır mı? İşte son dakika İslam Memiş yorumları!
09.06.2022 21:40 - Son Güncelleme: 09.06.2022 21:40
fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş fiyatların seyriyle ilgili "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin."dedi. İşte son dakika İslam Memiş altın yorumları!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.
Youtube kanalında yatırımcıya tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalar yaptı.