İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 960 seviyelerinde...

fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş fiyatların seyriyle ilgili "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin."dedi. İşte son dakika İslam Memiş altın yorumları!