Yeni Ekonomi Paketi 2022 AÇIKLANDI! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet İhracı başlıyor! Dolar, Euro, Altın...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dakika açıklamada, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi paketi hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Haziran ayı yeni ekonomi paketi kapsamı nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplumsal medya hesabı üzerinden yazılı bir izahat yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi. Peki, Yeni ekonomi paketi haziran 2022 nedir? Yeni iktisat paketi ne vakit açıklanacak 2022? İşte Bakan Nebati son dakika izahat!
GES NE DEMEK?
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;
Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.
Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.