Vakıfbank konut kredisi şartları 2022 - İsteyene yüzde 0,88 faizli ev yenileme kredisi, isteyene 0,99 faizli yeni konut alma kredisi!

Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak amacıyla birikim yapmış fakat çoğalan konut fiyatları karşısında eli kolu bağlanmış vatandaşlar, bankaların konut kredisi kampanyalarını incelemeye başladılar. Tam da bu noktada döneme giren kamu bankası Vakıfbank hem evini güncellemek isteyenlere hem de ilk kez kendi konutunu alacak olanlara, iki değişik başlık altında konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, alakalı kredi hizmetlerine dair bilinmesi gereken bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.