İslam Memiş o tarihi işaret etti uyardı! 'Hazırlıklı olun' Son dakika altın yorumu! Yapmayan başını taşlara vurur! Gram altın ve dolar...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi. "1 Ekim için hazırlık yapın" diyen Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizdi. Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını belirten uzman isim beklentinin zaten o yönde olduğunu ifade etti. Ekim ayına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Memiş, "Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var" diye konuştu. İslam Memiş altındaki dikkat çeken sert düşüşü de değerlendirdi ve uyardı. İşte detaylar...
26.09.2022 14:20 - Son Güncelleme: 26.09.2022 14:20
Altının düşüşüyle vatandaşlar 'Altın yükselir mi, neden düştü?' soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Gram altın 26 Eylül 2022 itibariyle 972,74 liradan alınırken, 972,93 liradan satılıyor. Eylül ayının son günlerini yaşarken bu düşüş yatırımcıları heyecanlandırdı. Altının geleceği merak edilirken son dakika İslam Memiş'ten 'Ekim' ayı uyarısı geldi. İşte altın alınır mı, satılır mı? Altının geleceği ne? Dolar neden yükseldi? sorularının yanıtları...