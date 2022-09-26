İslam Memiş o tarihi işaret etti uyardı! ’Hazırlıklı olun’ Son dakika altın yorumu! Yapmayan başını taşlara vurur! Gram altın ve dolar...

Altının düşüşüyle vatandaşlar 'Altın yükselir mi, neden düştü?' soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Gram altın 26 Eylül 2022 itibariyle 972,74 liradan alınırken, 972,93 liradan satılıyor. Eylül ayının son günlerini yaşarken bu düşüş yatırımcıları heyecanlandırdı. Altının geleceği merak edilirken son dakika İslam Memiş'ten 'Ekim' ayı uyarısı geldi. İşte altın alınır mı, satılır mı? Altının geleceği ne? Dolar neden yükseldi? sorularının yanıtları...